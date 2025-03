Dopo nuove indagini, Sempio parla ai microfoni di Rai 3 e si dichiara innocente.

Il contesto del delitto di Garlasco

Il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, ha scosso l’Italia intera. Chiara Poggi, una giovane ragazza di 26 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione, dando inizio a un caso che ha tenuto banco per anni. Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, è stato condannato a 16 anni di carcere, ma il mistero attorno all’omicidio non si è mai completamente dissipato. Recentemente, la riapertura delle indagini ha portato alla figura di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, che si è trovato nuovamente al centro dell’attenzione mediatica.

Le dichiarazioni di Andrea Sempio

Nell’ultima puntata del programma “Chi l’ha visto?” trasmessa su Rai 3, Andrea Sempio ha avuto l’opportunità di esprimere la sua versione dei fatti. “Io sono innocente. Con questa storia non c’entro nulla”, ha affermato con fermezza. Le sue parole sono state un chiaro tentativo di difendersi dalle accuse che lo vedono coinvolto nel delitto. Sempio ha anche sottolineato il supporto della famiglia Poggi, affermando che non hanno mai avuto dubbi sulla sua innocenza. “Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene”, ha aggiunto, mostrando fiducia nel sistema giudiziario.

Le nuove evidenze e il peso mediatico

Le indagini hanno riaperto il caso dopo che sono emerse nuove tracce di DNA, trovate sulle mani e sotto le unghie di Chiara Poggi, che potrebbero essere riconducibili a Sempio. Questo sviluppo ha riacceso l’interesse del pubblico e dei media, rendendo la sua posizione ancora più delicata. “Dal punto di vista legale mi sento tranquillo, ma mi pesa molto il punto di vista mediatico”, ha confessato Sempio, evidenziando come la pressione esterna possa influenzare la sua vita quotidiana. La sua apparizione in tv rappresenta un tentativo di riprendere il controllo della narrazione e di chiarire la sua posizione in un caso che continua a suscitare emozioni forti e divisioni nell’opinione pubblica.