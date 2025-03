Un giovane ferito da un aggressore incappucciato su un treno tra Brescia e Bergamo

Un attacco violento sui treni lombardi

Mercoledì mattina, un episodio di violenza ha scosso i pendolari della Lombardia. Un ragazzo di 26 anni è stato aggredito da un uomo incappucciato mentre si trovava a bordo di un treno che collegava Brescia a Bergamo. L’aggressore, dopo aver colpito la vittima al volto con un coltello, è fuggito tra la folla, lasciando il giovane in uno stato di shock e paura.

Questo attacco non è un caso isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici. La vittima, che ha riportato ferite significative, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Le autorità competenti sono ora alla ricerca dell’aggressore, che al momento risulta ancora sconosciuto.

Le reazioni politiche e le misure di sicurezza

Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, ha espresso la sua solidarietà al giovane ferito e ha sottolineato l’importanza di aumentare la sicurezza sui mezzi di trasporto. “È fondamentale che l’aggressore venga individuato e punito”, ha dichiarato Corbetta, evidenziando come la Lega stia lavorando per migliorare la sicurezza sui treni e nelle stazioni.

Secondo i dati forniti da Fs security, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato dedicata alla protezione delle aree ferroviarie, i reati sui treni di competenza di Trenitalia sono diminuiti del 24% in tutta la Lombardia, con punte del 40% in alcune aree. Tuttavia, la recente aggressione ha riacceso il dibattito sulla necessità di misure più incisive per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Proposte per migliorare la sicurezza ferroviaria

Corbetta ha proposto di estendere le misure di sicurezza già attuate sui treni di Trenitalia anche ai treni regionali di Trenord. Tra le misure suggerite ci sono un aumento delle attività di sorveglianza, una maggiore presenza di squadre di Fs security per i controlli e campagne di sensibilizzazione per i viaggiatori. Queste iniziative sono considerate fondamentali per contrastare furti, aggressioni e spaccio, aumentando il senso di sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni.

La sicurezza dei trasporti pubblici è un tema cruciale, soprattutto in un periodo in cui la paura di attacchi violenti è in crescita. È essenziale che le autorità competenti prendano misure concrete per garantire la protezione dei cittadini e ripristinare la fiducia nei mezzi di trasporto pubblici.