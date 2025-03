Tentata rapina in supermercato a Milano: arrestato un giovane tunisino

Un'anziana ferita durante il tentativo di furto in un supermercato di viale Suzzani.

Il tentativo di furto

Martedì 18 marzo, nel cuore di Milano, un tentativo di rapina ha scosso la tranquillità del supermercato Esselunga in viale Suzzani. Un giovane tunisino di 25 anni, in compagnia di un complice rimasto sconosciuto, ha cercato di rubare nove bottiglie di alcolici, tra cui rinomati marchi come Johnnie Walker e Amaro del Capo. La scena si è svolta poco prima delle 13, quando il giovane ha tentato di oltrepassare le casse senza pagare.

La fuga e l’incidente

Durante il tentativo di fuga, gli addetti alla sicurezza hanno cercato di fermare il ladro, ma la situazione è rapidamente degenerata. In questo frangente, una cliente di 80 anni è stata accidentalmente spinta a terra, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento del pronto soccorso. La chiamata al 112 ha attivato una risposta rapida da parte delle forze dell’ordine, che sono giunte sul posto per gestire la situazione.

Arresto e conseguenze

La polizia ha bloccato il giovane tunisino, arrestandolo con l’accusa di tentata rapina impropria. Nel frattempo, l’anziana ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove è stata dimessa con una prognosi di 35 giorni. Questo episodio mette in luce non solo la crescente preoccupazione per la sicurezza nei supermercati, ma anche le conseguenze che tali atti possono avere su persone vulnerabili.

Riflessioni sulla sicurezza

La rapina avvenuta a Milano solleva interrogativi importanti sulla sicurezza nei luoghi pubblici. È fondamentale che le autorità competenti intensifichino le misure di sicurezza nei supermercati e in altri spazi affollati, per proteggere i cittadini, in particolare le persone anziane e vulnerabili. La comunità locale è chiamata a collaborare con le forze dell’ordine per prevenire simili incidenti in futuro.