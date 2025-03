Il rinvio dello sfratto offre nuove opportunità per il centro sociale di Milano.

Il rinvio dello sfratto: una nuova speranza per il Leoncavallo

Il centro sociale Leoncavallo, un simbolo di aggregazione e cultura a Milano, ha ricevuto un nuovo rinvio dello sfratto, fissato ora per il 15 maggio. Questo rinvio, il 131esimo nella storia di questa lotta, rappresenta un momento cruciale per gli attivisti e i sostenitori del centro. La presenza di circa 200 persone, che si sono radunate per un presidio con dj set, dimostra l’importanza di questo spazio per la comunità milanese. La mobilitazione continua, e gli attivisti sono determinati a difendere il loro diritto a esistere.

Le iniziative del Leoncavallo e il supporto del Comune

In un contesto di incertezze, l’Associazione mamme antifasciste del Leoncavallo ha presentato una manifestazione di interesse preliminare al Comune di Milano. Questa richiesta riguarda un sopralluogo per l’eventuale concessione d’uso di un immobile in via San Dionigi, nelle vicinanze di Porto di Mare. L’Amministrazione comunale ha accolto con favore questa proposta, esprimendo la volontà di trovare una soluzione che rispetti le normative e salvaguardi l’esperienza storica del centro sociale. La speranza è che si possa giungere rapidamente a una manifestazione di interesse definitiva, aprendo così la strada a nuove opportunità per il Leoncavallo.

Il futuro del centro sociale: sfide e opportunità

Il futuro del centro sociale Leoncavallo è ancora incerto, ma il rinvio dello sfratto offre una chance per riflettere sulle possibilità di continuare l’attività in un nuovo spazio. Gli attivisti sono pronti a lottare per la loro causa, consapevoli che la storia e l’evoluzione del Leoncavallo non possono essere dimenticate. La comunità milanese si mobilita, e il supporto per il centro sociale è più forte che mai. La prossima data del 15 maggio sarà cruciale, non solo per il destino del Leoncavallo, ma anche per il futuro di tutti i centri sociali che rappresentano un’importante risorsa per la cultura e la socialità della città.