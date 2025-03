Le previsioni indicano piogge e temperature in risalita, ma non dureranno.

Un assaggio di primavera interrotto dal maltempo

Il weekend a Milano si preannuncia caratterizzato da un clima instabile, con l’arrivo di piogge che interromperanno un temporaneo assaggio di primavera. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, dopo una breve pausa di stabilità, il maltempo tornerà a farsi sentire, portando con sé temperature fresche e condizioni meteorologiche avverse. La pressione atmosferica è in aumento sull’Italia, mentre un fronte di aria fredda si allontana verso la Grecia, lasciando spazio a un clima più mite, ma solo per poco.

Le previsioni per il weekend

Le previsioni indicano che, a partire da venerdì, una depressione presente sull’Atlantico inizierà a muoversi verso l’Italia, portando con sé una perturbazione che colpirà le regioni centro-settentrionali. A Milano, le prime piogge sono attese già per venerdì sera, con un peggioramento delle condizioni meteo che si protrarrà anche durante il fine settimana. Sabato e domenica, i milanesi dovranno prepararsi a un clima piovoso, con la possibilità di rovesci anche lunedì, sebbene le previsioni per quel giorno siano meno certe.

Temperature in risalita, ma non per lungo tempo

Nonostante l’arrivo del maltempo, le temperature a Milano subiranno un leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Dopo il crollo termico di martedì 18 marzo, le minime si attesteranno intorno agli 8-10°C, mentre le massime non supereranno i 14°C. Questo incremento termico, però, non sarà sufficiente a garantire un weekend piacevole, dato che le piogge e il vento potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto fresca e sgradevole. Gli esperti consigliano di prepararsi a un fine settimana all’insegna della pioggia e di portare con sé un ombrello, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.