Un ragazzino di 15 anni è in condizioni critiche dopo un incidente con il monopattino elettrico.

Un pomeriggio drammatico a Rho

Martedì 18 marzo, un tragico incidente ha scosso la comunità di Rho, quando un ragazzo di soli 15 anni è caduto dal suo monopattino elettrico. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.35 in via Gorizia, all’altezza del civico 52. La chiamata ai soccorsi ha attivato un’immediata risposta da parte dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha inviato un’ambulanza e un’unità di elisoccorso in codice rosso.

Le condizioni del giovane

All’arrivo dei soccorsi, il giovane è stato trovato in condizioni critiche. È stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano, dove i medici stanno facendo del loro meglio per stabilizzarlo. La gravità della situazione ha destato preoccupazione tra i familiari e gli amici, che attendono notizie sul suo stato di salute. La comunità locale è in apprensione, sperando in un rapido recupero per il ragazzo.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane sia caduto autonomamente, senza coinvolgere altri mezzi o persone. Tuttavia, gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per avere un quadro più chiaro della situazione. La sicurezza dei monopattini elettrici è un tema sempre più attuale, e questo incidente riaccende il dibattito sulle normative e le misure di sicurezza necessarie per tutelare i giovani utenti di questi mezzi.