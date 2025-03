Un pomeriggio di caos per gli automobilisti a causa di un incidente sull'A4.

Un mercoledì pomeriggio di caos

Mercoledì pomeriggio, gli automobilisti che viaggiavano sull’Autostrada A4 tra Milano e Brescia hanno vissuto un’esperienza di grande frustrazione. Un incidente avvenuto poco dopo le 16.15 ha portato alla chiusura temporanea del tratto compreso tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia. La situazione è diventata rapidamente critica, con il traffico che si è bloccato e ha generato code di oltre 2 km.

Dettagli dell’incidente

L’incidente si è verificato all’altezza del km 175, un punto noto per la sua intensità di traffico. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, nonché le pattuglie della polizia stradale. Il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha coordinato le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità. La situazione ha richiesto un intervento immediato per garantire la sicurezza degli automobilisti coinvolti e per gestire il flusso di traffico in tilt.

Consigli per gli automobilisti

Per gli utenti provenienti da Milano e diretti verso Venezia, è stata emessa una raccomandazione importante: dopo l’uscita obbligatoria a Bergamo, è consigliato rientrare in A4 a Brescia ovest. Questa deviazione è fondamentale per evitare ulteriori ritardi e per garantire un viaggio più fluido. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle segnalazioni e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti. La situazione è in continua evoluzione, e si consiglia di monitorare gli aggiornamenti sul traffico per evitare inconvenienti.