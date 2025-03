Intervento tempestivo dei vigili del fuoco evita danni maggiori e feriti

Un pomeriggio di paura a Basiglio

Mercoledì pomeriggio, un incendio ha colpito la chiesa “Gesù Salvatore” situata nel comune di Basiglio, nell’hinterland di Milano. Le fiamme sono divampate intorno alle 15, causando danni significativi al tetto dell’edificio. Fortunatamente, al momento dell’incendio non c’erano fedeli all’interno, evitando così potenziali tragedie.

Intervento dei vigili del fuoco

Quattro squadre dei vigili del fuoco di Milano sono intervenute prontamente per domare il rogo. Grazie alla loro rapida azione, le fiamme sono state spente in tempi relativamente brevi, limitando i danni strutturali. I lavori di ristrutturazione che erano in corso sul tetto potrebbero aver contribuito all’insorgere dell’incendio, ma le cause esatte sono ancora oggetto di indagine.

Fortunatamente nessun ferito

Nonostante la gravità della situazione, l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato un’ambulanza sul posto per precauzione. Tuttavia, non si sono registrati intossicati o ustionati tra i presenti. Questo evento ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, ma la prontezza dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi.

La comunità si unisce

La parrocchia “Gesù Salvatore” è un punto di riferimento per la comunità di Basiglio, e l’incendio ha suscitato una forte reazione tra i fedeli e i cittadini. Molti si sono uniti per offrire supporto e solidarietà, dimostrando che, nonostante le avversità, la comunità rimane unita. Le autorità locali stanno già pianificando le prossime fasi per la ristrutturazione e il ripristino della chiesa, con l’obiettivo di riaprire al più presto.