Un incendio ha colpito il tetto della parrocchia durante lavori di ristrutturazione.

Un pomeriggio di paura a Basiglio

Oggi, intorno alle 14.30, un incendio è scoppiato presso la Parrocchia Gesù Salvatore situata in via Manzoni a Basiglio. Le fiamme hanno interessato una porzione del tetto, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Fortunatamente, al momento dello scoppio dell’incendio, non c’erano persone all’interno della struttura, evitando così conseguenze tragiche.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Quattro squadre dei vigili del fuoco di Milano sono prontamente intervenute per domare le fiamme. Grazie alla rapidità dell’intervento, le fiamme sono state rapidamente messe sotto controllo, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente. I pompieri hanno lavorato con grande professionalità, garantendo la sicurezza dell’area circostante e monitorando la situazione con attenzione.

Indagini in corso per chiarire l’origine del rogo

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e saranno oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. Una relazione tecnica sarà redatta per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo evento. Gli esperti stanno già esaminando la situazione per determinare se i lavori di ristrutturazione possano aver avuto un ruolo nell’accaduto.

Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Basiglio, ma la prontezza dei soccorsi ha evitato il peggio. La comunità locale si unisce nel ringraziare i vigili del fuoco per il loro intervento decisivo e tempestivo.