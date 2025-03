Un infermiere coraggioso interviene e ferma un ladro che rovistava negli armadietti dei pazienti.

Un episodio inquietante all’ospedale Sacco di Milano

Oggi, 18 marzo, un episodio di furto ha scosso l’ospedale Sacco di Milano, dove un uomo è stato sorpreso a rovistare negli armadietti dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva. L’evento si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 15, e ha coinvolto un infermiere che, con grande coraggio, ha deciso di intervenire per fermare il ladro.

Il coraggioso intervento dell’infermiere

Secondo quanto riportato da Ansa, l’infermiere ha notato l’uomo mentre stava prendendo un portafogli contenente 100 euro e diverse carte di credito dall’armadietto di un paziente. Senza esitare, l’infermiere ha afferrato il ladro per il giubbotto, cercando di impedirgli di fuggire. Tuttavia, il malvivente ha reagito in modo violento, cercando di colpire l’infermiere e causando lievi escoriazioni a quest’ultimo.

La pronta risposta delle forze dell’ordine

Le urla dei due uomini hanno attirato l’attenzione di un agente della polizia locale, presente nella struttura per un presidio di vigilanza. Grazie alla tempestività dell’intervento, il vigile è riuscito a mettere le manette al ladro, arrestandolo in flagranza di reato. Questo episodio mette in luce non solo il coraggio del personale sanitario, ma anche l’importanza della vigilanza all’interno delle strutture ospedaliere, dove la sicurezza dei pazienti deve essere sempre garantita.