Un mercoledì mattina complicato per i pendolari milanesi a causa di guasti e ritardi.

Guasti sulle linee ferroviarie milanesi

La mattinata di mercoledì 19 marzo si è rivelata particolarmente problematica per i pendolari che si dirigono verso Milano. Non solo lo sciopero dei treni ha creato disagi, ma anche alcuni guasti sulle infrastrutture ferroviarie hanno contribuito a un quadro già complesso. I problemi sono iniziati all’alba, quando un guasto a un passaggio a livello tra Pizzighettone e Acquanegra Cremonese ha messo in tilt la linea Bozzolo-Cremona-Lodi-Milano. Questo inconveniente ha causato ritardi medi di circa 30 minuti, creando frustrazione tra i viaggiatori.

Interventi tecnici e ritardi prolungati

Il personale tecnico di RFI è intervenuto prontamente per risolvere il problema, riuscendo a ripristinare la circolazione intorno alle 8 del mattino. Tuttavia, i disagi non si sono fermati qui. Anche la linea Malpensa-Varese-Mendrisio-Como ha subito ritardi significativi, fino a 60 minuti, a causa di un guasto a uno scambio nella stazione di Busto Arsizio. Questo secondo problema ha ulteriormente aggravato la situazione per i pendolari, già provati dalla mattinata difficile.

Rallentamenti su altre linee

Nonostante gli sforzi del personale tecnico, la circolazione dei treni ha continuato a subire rallentamenti anche sulla linea Brescia-Piadena-Parma. Qui, un guasto a un passaggio a livello tra le stazioni di Viadana Bresciana e Visano ha contribuito a creare ulteriori ritardi. I pendolari, già in difficoltà a causa dello sciopero, si sono trovati a dover affrontare una mattinata di attese e incertezze. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e alla loro capacità di gestire situazioni di emergenza.