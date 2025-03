Un uomo di origine bengalese è stato arrestato mentre rubava un baule da uno scooter.

Furti di bauletti a Milano: un problema crescente

Negli ultimi anni, Milano ha visto un aumento preoccupante dei furti di bauletti da scooter. Questi furti non solo danneggiano i proprietari dei veicoli, ma creano anche un clima di insicurezza tra i cittadini. Recentemente, un uomo di 45 anni, di origine bengalese, è stato arrestato mentre stava rubando un baule da uno scooter parcheggiato nei pressi della stazione Centrale. Questo episodio ha riacceso l’attenzione sulla necessità di misure più efficaci per combattere la criminalità in città.

Il colpo in flagranza e l’inseguimento

Il ladro è stato colto in flagrante dagli agenti della polizia locale mentre si avvicinava a una moto Bmw in sosta. Dopo aver staccato il baule posteriore, ha tentato di fuggire a bordo di uno scooter rubato. Gli agenti, in borghese, hanno avviato un inseguimento senza accendere le sirene per non farsi notare. Durante la fuga, il 45enne ha imboccato una pista ciclabile in senso vietato, aumentando la tensione dell’inseguimento. Finalmente, gli agenti sono riusciti a bloccarlo in via Tessa, dove sono emersi ulteriori dettagli sulla sua situazione legale.

Un ladro seriale con precedenti

Le indagini hanno rivelato che l’uomo non solo era privo di patente, ma era anche già noto alle forze dell’ordine per altri furti. Infatti, era stato ripreso da telecamere di sorveglianza mentre trasportava bauletti rubati nei giorni precedenti. La refurtiva del furto odierno è stata stimata in circa mille euro, un danno significativo per i proprietari delle moto. Inoltre, il 45enne era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per una pena residua di due anni e quattro mesi, il che solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza e della giustizia in città.