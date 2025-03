Due eventi critici causano lunghe code e rallentamenti sulla A50.

Situazione critica sulla Tangenziale Ovest

Lunedì mattina, la Tangenziale Ovest di Milano (A50) ha vissuto un momento di grande difficoltà a causa di due eventi che hanno messo in ginocchio il traffico. Un incendio in una ricicleria e un incidente stradale hanno creato una situazione di caos, con lunghe code che hanno raggiunto i 7 chilometri in direzione Nord. Gli automobilisti si sono trovati a dover affrontare un viaggio molto più lungo del previsto, con il traffico che si è bloccato in vari punti della carreggiata.

Dettagli sull’incidente

Il primo evento critico è stato un incidente avvenuto poco prima delle 8, all’altezza del chilometro 24.5. Qui, nel tratto tra le uscite Ss 412 Val Tidone/Mi Vigentina e Rozzano/Quinto De’ Stampi, diversi veicoli si sono scontrati, causando un ingorgo notevole. Fortunatamente, lo schianto non ha provocato feriti, ma ha occupato la corsia di marcia, costringendo il traffico a defluire solo nelle corsie di sorpasso. La polizia stradale è intervenuta prontamente per effettuare i rilievi e gestire la situazione, ma i disagi sono stati inevitabili.

Incendio in una ricicleria

Parallelamente all’incidente, un incendio scoppiato in una ricicleria ha ulteriormente complicato la situazione. Le fiamme hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e garantire la sicurezza della zona. Questo evento ha contribuito a rallentare ulteriormente il traffico, creando un effetto a catena che ha coinvolto anche i veicoli in transito. Gli automobilisti, già provati dalla lunga attesa, hanno dovuto affrontare un ulteriore rallentamento a causa delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Impatto sul traffico e consigli per gli automobilisti

Il traffico sulla Tangenziale Ovest di Milano è stato fortemente influenzato da questi eventi, con code che si sono estese fino a 7 chilometri. Gli automobilisti sono stati avvisati di evitare la zona se possibile e di utilizzare percorsi alternativi per ridurre il carico sulla tangenziale. La situazione è stata monitorata costantemente dalle autorità competenti, che hanno fornito aggiornamenti in tempo reale per informare gli utenti della strada. È fondamentale prestare attenzione e seguire le indicazioni della polizia stradale per garantire la sicurezza di tutti.