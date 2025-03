Informazioni utili sugli scioperi del 19 e 21 marzo per il trasporto pubblico a Milano.

Introduzione agli scioperi del trasporto pubblico

Il trasporto pubblico di Milano si prepara a una settimana di disagi a causa di due scioperi programmati. Mercoledì 19 e venerdì 21 marzo, i cittadini dovranno affrontare difficoltà nei collegamenti, sia ferroviari che urbani. È fondamentale essere informati per pianificare al meglio i propri spostamenti e ridurre al minimo i disagi.

Sciopero del 19 marzo: impatti sui treni

Il primo sciopero, indetto da sindacati come Orsa, Ugl e Fast, avrà luogo mercoledì 19 marzo e interesserà il trasporto ferroviario a livello nazionale. L’agitazione inizierà alle 9 e terminerà alle 17, con possibili ripercussioni sui treni regionali e suburbani. I passeggeri sono avvisati che i treni in partenza prima delle 9 e in arrivo entro le 10 saranno garantiti. Per le corse non effettuate, saranno disponibili autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto.

Sciopero del 21 marzo: metro, bus e tram a rischio

Il secondo sciopero, previsto per venerdì 21 marzo, coinvolgerà i mezzi di trasporto pubblico di Atm, inclusi metro, bus e tram. Questa protesta, che avrà una durata di 24 ore, potrebbe compromettere il regolare funzionamento dei mezzi nella città di Milano. Gli orari garantiti variano: secondo le informazioni di Atm, le linee non saranno garantite dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Pertanto, è consigliabile pianificare gli spostamenti nelle fasce orarie in cui il servizio è assicurato, ovvero dall’apertura fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

Come prepararsi agli scioperi

Per affrontare al meglio questi scioperi, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti forniti da Atm e dai sindacati. Utilizzare app di navigazione e monitorare i social media può aiutare a rimanere informati in tempo reale. Inoltre, considerare alternative come il car sharing, la bicicletta o il camminare può rivelarsi utile per evitare inconvenienti. Essere preparati e informati è la chiave per affrontare questi giorni di disagi nel trasporto pubblico milanese.