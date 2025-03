Un video mostra una rissa tra una decina di persone, con intervento della polizia.

Un episodio di violenza in strada

Un video che ha fatto il giro dei social mostra una violenta rissa avvenuta in via Padova, a Milano, dove sedie e bottiglie sono volate in aria durante un acceso scontro tra una decina di persone. Le immagini, riprese da un residente della zona, offrono uno spaccato inquietante della situazione, con urla e insulti che riecheggiano nell’aria. Questo episodio, avvenuto nella notte di domenica, ha attirato l’attenzione non solo dei passanti, ma anche delle forze dell’ordine.

La dinamica della rissa

Secondo le ricostruzioni della polizia, la lite sarebbe iniziata all’interno di un locale vicino e si sarebbe poi spostata in strada, dove i partecipanti hanno bloccato il traffico. La scena, caratterizzata da una violenza inaspettata, ha visto i coinvolti impegnati in uno scontro fisico che ha messo a rischio la sicurezza di chi si trovava nei paraggi. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha richiesto assistenza medica, ma l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di riportare la situazione sotto controllo.

Intervento della polizia

La polizia di Stato è intervenuta rapidamente per sedare la rissa e identificare i partecipanti. Quattro persone, tra cui tre uomini e una donna, sono state portate in questura per l’identificazione. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza in una delle vie più frequentate di Milano, dove episodi di violenza non sono rari. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, cercando di prevenire futuri incidenti simili e garantire la sicurezza dei cittadini.