La comunità si mobilita per ritrovare il giovane scomparso da oltre una settimana.

Il mistero della scomparsa di Nicola Yuri Bruzzano

Le ricerche di Nicola Yuri Bruzzano, un ragazzo di 17 anni scomparso da Bollate, continuano senza sosta. La sua famiglia, in preda all’angoscia, ha lanciato appelli disperati per chiedere aiuto alla comunità e alle autorità competenti. Nicola è scomparso martedì 11 marzo, dopo essere stato accompagnato a scuola, ma non è mai entrato in aula. L’ultima volta è stato avvistato a Garbagnate Milanese, ma da allora ha fatto perdere le sue tracce.

Appelli e speranze

La famiglia di Nicola ha contattato anche la trasmissione Chi l’ha visto? per cercare di ottenere visibilità e supporto. Lo zio del ragazzo ha espresso il suo amore e la sua preoccupazione, sottolineando che la famiglia è pronta ad accoglierlo a braccia aperte, qualunque sia il motivo della sua assenza. “Non siamo arrabbiati. Se ci stai vedendo e sentendo, sappi che noi ti aspettiamo con tutto l’amore che ti abbiamo sempre dato. Si risolve tutto”, ha dichiarato con emozione.

Dettagli sulla scomparsa

Nicola è descritto come un ragazzo di altezza 1.75 metri, con occhi e capelli castani. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero, pantaloni scuri e uno zainetto in jeans. Aveva con sé il cellulare, che risulta però spento da quando si sono perse le sue tracce. Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate e le ricerche sono state avviate, coinvolgendo anche l’Associazione Penelope, specializzata nella ricerca di persone scomparse.

Il ruolo della comunità

La comunità di Bollate e dei comuni limitrofi si è mobilitata per aiutare nella ricerca di Nicola. Sono stati organizzati gruppi di volontari per setacciare le aree circostanti e distribuire volantini con la sua foto. La speranza è che qualcuno possa avere informazioni utili per ritrovarlo. Ogni giorno che passa aumenta l’ansia e la preoccupazione per il suo stato di salute e sicurezza. La famiglia continua a ricevere supporto morale e pratico da amici e conoscenti, che si uniscono nel desiderio di riportare Nicola a casa.