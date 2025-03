Rallentamenti e disagi nel nodo ferroviario di Milano

Martedì mattina, un guasto ha causato ritardi significativi nel traffico ferroviario milanese.

Un guasto in Stazione Centrale

Martedì mattina, il nodo ferroviario di Milano ha subito un significativo rallentamento a causa di un guasto verificatosi in Stazione Centrale. I problemi sono iniziati intorno alle 8.35, interessando tutti i tipi di treni, inclusi quelli ad alta velocità, Intercity e regionali. I passeggeri si sono trovati a dover affrontare ritardi che in alcuni casi hanno raggiunto i 60 minuti, creando disagi notevoli per chi si spostava per motivi di lavoro o di svago.

Interventi e ripristino del servizio

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono stati prontamente attivati per indagare sulle cause del guasto e per avviare le operazioni necessarie al ripristino della circolazione. Dopo oltre un’ora di attesa, la situazione ha cominciato a migliorare, anche se i ritardi sono continuati a persistere. A partire dalle 9.30, i tempi di percorrenza sono stati aumentati di ulteriori 30 minuti, complicando ulteriormente la giornata di molti viaggiatori.

Deviamenti e soluzioni temporanee

In risposta alla situazione critica, alcuni treni ad alta velocità, come il Frecciarossa 9508 che collega Roma a Torino, sono stati deviati su linee convenzionali. Questa manovra ha permesso di alleviare parzialmente il traffico, ma ha anche comportato ulteriori complicazioni per i passeggeri, costretti a cambiare i propri piani di viaggio. La gestione della crisi da parte delle autorità ferroviarie è stata fondamentale per garantire che il servizio potesse riprendere, anche se con ritardi.