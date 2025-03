Un drammatico incidente stradale ha portato alla morte di un giovane motociclista a Milano.

Un tragico pomeriggio in via Padova

Lunedì pomeriggio, Milano è stata teatro di un drammatico incidente stradale che ha portato alla morte di Andrea Di Giacomo, un motociclista di 34 anni. L’incidente è avvenuto in via Padova, dove un pullman di servizio navetta ha impattato con la moto del giovane, sbalzandolo dalla sella e facendolo finire sull’asfalto. Purtroppo, i soccorsi sono stati inutili e il motociclista è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

La dinamica dell’incidente

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle , quando il conducente del pullman ha richiesto aiuto. La centrale operativa dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha prontamente inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, Di Giacomo era già privo di sensi e in arresto cardiaco. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, è deceduto poco dopo il ricovero.

Indagini in corso per chiarire le cause

La polizia locale di Milano ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dello schianto. Secondo le prime informazioni, sembra che alla base dell’incidente ci sia stata una mancata precedenza a destra. Gli agenti, coordinati dal comandante Gianluca Mirabelli, stanno esaminando ogni dettaglio per fare chiarezza su quanto accaduto. Il pullman, che si dirigeva verso la periferia, avrebbe svoltato a sinistra all’incrocio con Cascina Gobba, colpendo la moto che viaggiava in direzione opposta.

Il conducente del bus sotto indagine

Il conducente del pullman, che ha allertato i soccorsi, è risultato negativo sia all’alcoltest che agli accertamenti sugli stupefacenti. Tuttavia, è attualmente indagato per omicidio stradale. Questo tragico evento ha scosso la comunità milanese, richiamando l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di precedenza.