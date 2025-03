Un cittadino extracomunitario di 42 anni denunciato per evasione e omissione di soccorso.

Il 10 febbraio scorso, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Trezzano sul Naviglio, lasciando una persona ferita e il responsabile in fuga. La Polizia Locale, sin dalle prime ore dopo l’incidente, ha avviato un’indagine approfondita per rintracciare l’autore di questo atto irresponsabile. Grazie a un lavoro investigativo meticoloso e all’uso di tecnologie moderne, gli agenti sono riusciti a identificare il colpevole, un cittadino extracomunitario di 42 anni, evaso dagli arresti domiciliari in provincia di Salerno.

Un’indagine complessa e dettagliata

La Polizia Locale di Trezzano ha dimostrato un impegno straordinario nel risolvere questo caso. Dopo l’incidente, gli agenti hanno raccolto testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Questo approccio ha permesso di ricostruire i momenti precedenti e successivi all’incidente, fornendo indizi cruciali per l’identificazione del fuggitivo. La collaborazione tra diverse unità della Polizia ha reso possibile un’analisi approfondita, evidenziando l’importanza della sinergia nelle indagini.

Le conseguenze legali per il responsabile

Una volta identificato, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per evasione e omissione di soccorso. Questi reati non solo mettono in luce la gravità della situazione, ma evidenziano anche la necessità di garantire che chi commette tali atti venga perseguito con fermezza. La legge prevede pene severe per chi abbandona una persona ferita senza prestare soccorso, e questo caso non farà eccezione. La Polizia Locale di Trezzano ha ribadito il proprio impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel perseguire chi infrange la legge.

Un messaggio di sicurezza per la comunità

Questo episodio rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine e un messaggio chiaro per la comunità: la Polizia Locale è sempre vigile e pronta a intervenire. La sicurezza stradale è una priorità e ogni incidente deve essere trattato con la massima serietà. Gli agenti di Trezzano sul Naviglio continueranno a lavorare instancabilmente per garantire che situazioni simili non si ripetano, promuovendo campagne di sensibilizzazione e controlli più rigorosi sulle strade.