Furti di bauletti a Milano: arrestato un ladro seriale

Un 45enne bengalese colto in flagrante mentre rubava un baule da uno scooter.

Un arresto inaspettato a Milano

Milano, una città che non dorme mai, è stata teatro di un arresto sorprendente. Un uomo di 45 anni, di origine bengalese, è stato colto in flagrante mentre tentava di rubare un baule da uno scooter parcheggiato. Gli agenti della polizia locale, in servizio nei pressi della stazione Centrale, hanno notato il comportamento sospetto dell’individuo, che si è rivelato essere un ladro seriale di bauletti e non solo.

Il modus operandi del ladro

Il 45enne, già noto alle forze dell’ordine, ha attirato l’attenzione degli agenti mentre si avvicinava a una moto Bmw in sosta. Con un gesto rapido, ha staccato il baule posteriore e si è dato alla fuga. Gli agenti, senza accendere le sirene per non farsi notare, hanno iniziato a seguirlo in moto e in auto. Durante l’inseguimento, hanno scoperto che lo scooter su cui viaggiava era anch’esso rubato, un dettaglio che ha ulteriormente complicato la sua posizione.

Un inseguimento ad alta velocità

Il ladro ha imboccato la pista ciclabile in senso vietato, cercando di seminare gli agenti. Tuttavia, la sua corsa è stata interrotta in via Tessa, dove gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Dai controlli è emerso che l’uomo non possedeva la patente di guida, un’infrazione per la quale era già stato sanzionato in precedenza. Inoltre, le telecamere di videosorveglianza lo avevano ripreso mentre trasportava altri bauletti, probabilmente frutto di furti recenti.

Un colpo da mille euro

La refurtiva del furto di oggi ammontava a circa mille euro, considerando il valore del baule e del suo contenuto. Ma non è tutto: l’uomo è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per una pena residua di due anni e quattro mesi. Questo arresto non solo ha messo fine alle sue scorribande, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sicurezza dei cittadini e sulla necessità di un maggiore controllo nelle aree urbane.