La storia di Alioune Sylla, da star delle passerelle a detenuto per rapina.

Un giovane modello con un futuro promettente

Alioune Sylla, un giovane senegalese di 24 anni, sembrava avere un futuro luminoso davanti a sé. Con i suoi occhi marroni e i capelli scuri, era un volto noto sulle passerelle di Milano, indossando abiti di prestigiosi marchi. Alto quasi due metri, il suo profilo social era un invito per ingaggi nel mondo della moda. Tuttavia, dietro questa facciata di successo si nascondeva una realtà ben diversa, che lo avrebbe portato a una drammatica caduta.

Il crimine e la condanna

La vita di Alioune ha preso una piega inaspettata quando è stato arrestato per due rapine avvenute a Brescia. La prima, in un compra-oro, e la seconda in una gioielleria del centro, hanno segnato il suo passaggio da modello a rapinatore. In quest’ultima occasione, per mascherare la sua identità, ha indossato la divisa da rider. La condanna, emessa dal gup del tribunale di Brescia, è stata severa: 7 anni e 4 mesi di reclusione, una sentenza che ha segnato la fine della sua carriera nel mondo della moda.

Un passato turbolento e complici in affari illeciti

Non è la prima volta che Alioune si trova nei guai con la giustizia. Già lo scorso dicembre, era stato condannato per una rapina a una donna, durante la quale aveva rubato un telefono e ottenuto le credenziali bancarie per prelevare bitcoin. Insieme a lui, sono stati condannati anche tre complici, con pene che variano da 7 anni e 2 mesi a 1 anno e 8 mesi. La parabola discendente di questo giovane modello è un triste esempio di come le scelte sbagliate possano portare a conseguenze devastanti.

Un futuro incerto dietro le sbarre

Attualmente, Alioune Sylla si trova in carcere da un anno, lontano dalle passerelle e dalla vita che aveva sognato. La sua storia è un monito per molti giovani che aspirano a una carriera nel mondo della moda, ricordando che le strade della vita possono prendere direzioni inaspettate. La sua vicenda solleva interrogativi su come il successo possa rapidamente trasformarsi in fallimento e sulla fragilità dei sogni di gioventù.