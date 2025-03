Scoperto un meccanismo di spaccio in pieno centro: arrestato un uomo e denunciata una donna.

Un’operazione della Squadra Mobile

Milano, una città che non dorme mai, è stata teatro di un’importante operazione antidroga che ha portato all’arresto di un uomo e alla denuncia di una donna. Gli agenti della Squadra Mobile, durante un controllo di routine, hanno notato una Mercedes sospetta circolare per le strade del capoluogo lombardo. Alla guida c’era un pregiudicato di 44 anni, mentre al suo fianco si trovava una donna di 31 anni. La loro condotta ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire i controlli.

Il meccanismo di spaccio

La coppia sembrava essere coinvolta in un vero e proprio giro di spaccio. Gli investigatori hanno osservato che l’auto si fermava frequentemente: la donna scendeva per far salire i clienti, i quali, dopo aver acquistato la dose di droga, tornavano a scendere per far spazio alla donna. Questo meccanismo ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di intervenire. Durante il controllo, l’uomo ha tentato di disfarsi di un sacchettino contenente droga, ma è stato prontamente fermato.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

La perquisizione ha rivelato un quadro allarmante. L’uomo aveva con sé 150 euro e nel portaoggetti dell’auto sono state trovate dosi di cocaina nascoste all’interno di un pacchetto di sigarette. Anche la donna non è stata risparmiata: addosso aveva due dosi di ketamina e 180 euro. Ma il colpo di scena è arrivato con la perquisizione dell’abitazione della coppia a Vimodrone, dove gli agenti hanno rinvenuto ulteriori sostanze stupefacenti, tra cui ketamina, cocaina, MDMA e pasticche di ecstasy. L’uomo ha cercato di giustificarsi affermando che tutta la droga era di sua proprietà, ma le prove raccolte dagli investigatori parlano chiaro.

Le conseguenze legali

Per il 44enne è scattato l’arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la donna è stata denunciata. Questo episodio mette in luce non solo il problema dello spaccio di droga a Milano, ma anche l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare tali attività illecite. La Squadra Mobile continua a monitorare il territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e combattere il traffico di sostanze stupefacenti.