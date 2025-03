Il 21 marzo i trasporti milanesi si fermeranno per 24 ore: ecco i dettagli.

Un’agitazione attesa da tempo

Il , Milano si prepara a vivere una giornata di disagi a causa di uno sciopero che coinvolgerà metro, bus e tram. L’agitazione, che era in programma da tempo, ha visto l’adesione del sindacato Al Cobas, un’organizzazione particolarmente attiva nel settore dei trasporti. In totale, cinque sindacati hanno proclamato lo sciopero, tra cui Adl Cobas, Cobas lavoro privato, Sgb e Cub trasporti. La protesta è stata indetta per richiedere un aumento salariale e migliori condizioni di lavoro per i dipendenti del settore.

Orari e modalità dello sciopero

Lo sciopero avrà una durata di 24 ore, ma gli orari di servizio garantiti varieranno a seconda della città. A Milano, Atm ha comunicato che i mezzi non saranno garantiti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, limitando così le fasce orarie in cui i cittadini potranno contare su un servizio regolare. Le linee saranno attive dall’apertura fino alle 8.45 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18, creando notevoli disagi per chi utilizza i mezzi pubblici per recarsi al lavoro o per altre necessità.

Le richieste dei sindacati

Le motivazioni alla base dello sciopero sono molteplici. Al Cobas e gli altri sindacati chiedono un aumento salariale di 300 euro e una riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, mantenendo invariato il salario. Inoltre, i lavoratori richiedono un adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di trasporto pubblico locale. I sindacalisti hanno anche espresso la necessità di un blocco delle privatizzazioni e delle gare di appalto nel settore, ritenendo che le attuali politiche stiano danneggiando i servizi essenziali per i cittadini.

Un contesto di crisi per i trasporti pubblici

Questa agitazione si inserisce in un contesto più ampio di crisi per i trasporti pubblici in Italia, dove le aziende e i governi sono accusati di non tutelare adeguatamente i lavoratori e di tagliare i servizi essenziali. La settimana del 21 marzo si preannuncia complicata, non solo per Milano, ma anche per altre città italiane, dove si svolgeranno scioperi in diversi settori, compreso quello ferroviario. Mercoledì 19 marzo, infatti, è previsto uno sciopero nazionale che coinvolgerà Trenord, Trenitalia, Tper e Italo Ntv, aggravando ulteriormente la situazione dei trasporti nel paese.