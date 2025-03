Un grave incidente stradale ha coinvolto diversi veicoli sull'A1, causando feriti e l'intervento delle autorità.

Un grave incidente sull’A1

Questa mattina, pochi minuti prima delle 9.30, si è verificato un incidente stradale di notevole entità lungo l’A1, nei pressi di San Giuliano Milanese. Il sinistro ha coinvolto quattro mezzi pesanti e un’autovettura, creando non pochi disagi al traffico e richiedendo l’intervento immediato delle autorità competenti.

Dettagli sull’incidente

Il tamponamento a catena è avvenuto al chilometro 6,100 in direzione Milano. Fortunatamente, il bilancio dei feriti è stato contenuto: quattro persone hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate negli ospedali Humanitas e di San Giuliano. Tra i feriti, tre uomini di età compresa tra i 25 e i 52 anni, che sono stati portati in codice verde e giallo, segnalando la non gravità delle loro condizioni.

Intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi mezzi della Polizia stradale e quattro unità dei vigili del fuoco del Comando di via Messina. Tra questi, era presente anche il nucleo NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico), che ha effettuato verifiche su una cisterna coinvolta, fortunatamente vuota al momento dell’impatto. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause che hanno portato a questo maxi incidente, cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e prevenire simili eventi in futuro.