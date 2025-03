Un incendio in un capannone di stoccaggio rifiuti ha causato disagi e fumi tossici.

Un incendio che ha scosso Buccinasco

Alle prime luci dell’alba, intorno alle 4 del mattino, un incendio di vaste proporzioni ha colpito un capannone della Resmal, situato in via Volta a Buccinasco. Questo stabilimento, adibito allo stoccaggio di rifiuti, ha visto le fiamme avvolgere principalmente materiale cartaceo e cartone pressato, generando un denso fumo che ha invaso l’area circostante. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per contenere il rogo e prevenire danni maggiori.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Sei mezzi del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano sono stati mobilitati per affrontare l’emergenza. Grazie alla loro prontezza, le fiamme sono state circoscritte, evitando che il fuoco si propagasse ad altre aree della struttura. Le operazioni di spegnimento sono state complesse, ma i professionisti del settore hanno dimostrato grande competenza e dedizione nel gestire la situazione critica.

Impatto sulla viabilità e sulla sicurezza pubblica

Il fumo denso sprigionato dall’incendio ha sollevato preoccupazioni non solo per la sicurezza dei residenti, ma anche per l’impatto ambientale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’ATS, i quali hanno effettuato rilievi per valutare le conseguenze dell’incidente. Fortunatamente, non si registrano feriti o persone coinvolte, ma la situazione ha causato notevoli disagi al traffico lungo la tangenziale, con code che hanno raggiunto i 7 chilometri, come segnalato da Milano Serravalle.

Operazioni in corso e monitoraggio della situazione

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso, sotto il coordinamento delle autorità competenti. È fondamentale monitorare l’evoluzione della situazione per garantire la sicurezza pubblica e limitare i danni ambientali. Gli abitanti della zona sono stati avvisati di rimanere a distanza e di seguire le indicazioni delle autorità locali.