Le autorità locali adottano misure precauzionali dopo l'incendio in via Volta.

Un incendio che ha scosso Buccinasco

Alle prime luci dell’alba, un violento incendio ha colpito un capannone del gruppo A2A in via Volta 14 a Buccinasco. Le fiamme, divampate intorno alle 4 del mattino, hanno rapidamente avvolto la struttura, richiedendo l’intervento di sei mezzi dei vigili del fuoco del Comando di Milano. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre la popolazione è stata avvisata delle misure di sicurezza da adottare.

Misure di sicurezza per la popolazione

In attesa dei risultati dei rilievi effettuati da Arpa riguardo all’inquinamento atmosferico e del suolo, le autorità locali hanno concordato con la polizia di Buccinasco di avvisare i residenti e i siti sensibili, come scuole e asili, di tenere chiuse le finestre. Questa precauzione è stata adottata per proteggere la salute pubblica, considerando le possibili variazioni del vento che potrebbero diffondere fumi tossici nell’aria.

Il ruolo delle autorità e dei soccorritori

Il Comune di Buccinasco ha comunicato che le fiamme hanno interessato principalmente materiale di carta e cartone. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti anche la polizia locale e i volontari della Protezione civile, che stanno collaborando per garantire la sicurezza della zona. I carabinieri e i tecnici di ATS sono stati chiamati per effettuare i rilievi necessari e monitorare la situazione.

Situazione sotto controllo

Fortunatamente, non si registrano feriti tra la popolazione e i soccorritori. L’azienda ha confermato che il capannone è regolarmente autorizzato e si trova in una zona industriale lontana dalle abitazioni. Le operazioni di spegnimento dovrebbero concludersi entro la giornata, mentre gli accertamenti per individuare l’origine dell’incendio sono già in corso. La comunicazione tempestiva delle autorità ha permesso di gestire la situazione in modo efficace, minimizzando i rischi per la comunità.