Interventi delle forze dell'ordine rivelano gravi violazioni in un locale di Bresso.

Un intervento necessario per la sicurezza pubblica

Recentemente, una birreria situata a Bresso è stata oggetto di un intervento congiunto tra la polizia locale e i carabinieri del Nas, rivelando gravi carenze igienico sanitarie. Questo controllo è avvenuto in concomitanza con un evento musicale previsto nel locale, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. La gestione del locale, affidata a una donna di sessant’anni, ha mostrato evidenti lacune, culminando nella sospensione dell’attività.

Le irregolarità riscontrate

Durante l’ispezione, gli agenti hanno riscontrato l’assenza di acqua calda, un requisito fondamentale per il mantenimento degli standard igienici. Inoltre, è emerso che al piano superiore del locale vi erano persone che dormivano all’interno di una cucina, una situazione inaccettabile che ha sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla salute pubblica. La titolare è stata deferita all’autorità giudiziaria per violazioni in materia di pubblica sicurezza, sottolineando la gravità della situazione.

Le conseguenze per la titolare

Oltre alla sospensione dell’attività, la titolare della birreria ha ricevuto una diffida per la regolarizzazione di violazioni considerate “minori” secondo il Decreto Legislativo 103/2024. Questo provvedimento rappresenta un passo importante verso la tutela della salute pubblica e la necessità di rispettare le normative vigenti. Le autorità competenti stanno ora conducendo ulteriori accertamenti per verificare i titoli autorizzativi necessari per il funzionamento del locale, evidenziando l’importanza di un controllo rigoroso nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento.