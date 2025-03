Preparati per il prossimo sciopero nazionale dei trasporti: ecco tutto ciò che devi sapere.

Il prossimo sciopero dei trasporti

Il 19 marzo si preannuncia una giornata di disagi per i pendolari e per chi utilizza i mezzi pubblici. I sindacati Orsa, Ugl e Fast hanno proclamato uno sciopero nazionale che interesserà vari settori dei trasporti, inclusi i servizi regionali, suburbani e aeroportuali. È fondamentale essere informati per pianificare al meglio i propri spostamenti e minimizzare i disagi.

Orari e fasce di garanzia

Trenord ha comunicato che le fasce di garanzia non saranno interessate dallo sciopero, garantendo così un servizio minimo per i pendolari. I treni con partenza prevista entro le ore stabilite e arrivo nella destinazione finale entro le ore indicate continueranno a circolare. Questo è un aspetto cruciale per chi deve recarsi al lavoro o ha impegni importanti durante la giornata di sciopero.

Servizi alternativi e cancellazioni

In caso di cancellazione dei treni, specialmente per il servizio aeroportuale, saranno attivati autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto. Questo servizio sarà particolarmente utile per chi deve prendere un volo. Gli autobus partiranno da via Paleocapa 1, offrendo un’alternativa valida per raggiungere l’aeroporto. È importante tenere d’occhio eventuali aggiornamenti da parte delle compagnie di trasporto per evitare inconvenienti.

Impatto su Trenitalia e Italo Ntv

Oltre a Trenord, anche Trenitalia, Tper e Italo Ntv potrebbero essere coinvolti nello sciopero di 8 ore. Questo significa che i viaggiatori che utilizzano questi servizi dovrebbero prestare particolare attenzione agli avvisi e alle comunicazioni ufficiali. È consigliabile controllare gli orari e le eventuali cancellazioni prima di mettersi in viaggio, per evitare sorprese dell’ultimo minuto.