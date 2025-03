Preparati per lo sciopero nazionale che influenzerà i trasporti pubblici in Italia.

Il contesto dello sciopero

Il prossimo mercoledì 19 marzo si preannuncia una giornata di disagi per i pendolari italiani, a causa di uno sciopero nazionale proclamato dai sindacati Orsa, Ugl e Fast. Questa agitazione avrà ripercussioni significative sui servizi di trasporto pubblico, inclusi quelli regionali, suburbani e aeroportuali. I sindacati hanno deciso di fermare le attività per otto ore, rendendo necessario un piano di emergenza per garantire la mobilità dei cittadini.

Orari e modalità di servizio

Trenord, l’azienda ferroviaria coinvolta, ha già comunicato gli orari dei treni che non subiranno modifiche. In particolare, le fasce di garanzia rimarranno attive, assicurando che i treni con partenza prevista entro le ore e arrivo finale entro le ore non saranno cancellati. Questo è un aspetto cruciale per i pendolari che si affidano ai treni per raggiungere il lavoro o altre destinazioni importanti.

Servizi alternativi per i viaggiatori

In caso di cancellazione dei treni, Trenord ha previsto l’istituzione di autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, per garantire il servizio del Malpensa Express. Gli autobus partiranno da via Paleocapa 1, offrendo un’alternativa rapida per coloro che devono raggiungere l’aeroporto. Inoltre, il collegamento S50 tra Malpensa Aeroporto e Stabio sarà attivo per facilitare ulteriormente i viaggiatori.

Impatto su altri servizi ferroviari

Oltre a Trenord, anche altri operatori ferroviari come Trenitalia, Tper e Italo Ntv saranno coinvolti nello sciopero. Questo significa che i viaggiatori dovranno prestare particolare attenzione agli aggiornamenti sui servizi e pianificare i propri spostamenti con anticipo. È consigliabile controllare i siti ufficiali delle compagnie per eventuali modifiche agli orari e per informazioni sui servizi sostitutivi.