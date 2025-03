Omicidio a Chignolo Po: confessione del presunto killer

Franco Pettineo confessa di aver strangolato la compagna Sabrina Baldini Paleni.

La tragica scoperta del delitto

La comunità di Chignolo Po, un piccolo comune in provincia di Pavia, è stata scossa da un tragico evento che ha portato alla morte di Sabrina Baldini Paleni, una donna di 56 anni. La vittima è stata trovata senza vita nella sua abitazione, e le prime indagini hanno subito indirizzato gli inquirenti verso il suo compagno, Franco Pettineo, di 52 anni. Secondo le informazioni fornite dai carabinieri, la donna sarebbe stata strangolata, un atto di violenza che ha lasciato tutti senza parole.

La confessione del sospettato

Franco Pettineo, inizialmente irreperibile, è stato rintracciato dai carabinieri a Pandino, in provincia di Cremona, poche ore dopo la scoperta del corpo. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha confessato di aver strangolato Sabrina, rivelando un lato oscuro della loro relazione. La procura ha già avviato le procedure per la convalida del fermo per omicidio aggravato, e l’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari è prevista per lunedì. Questo caso ha sollevato interrogativi sulla dinamica della relazione tra i due, dato che Pettineo è anche il fratello dell’ex marito della vittima.

La reazione della comunità e della famiglia

La notizia dell’omicidio ha colpito profondamente la comunità locale e la famiglia di Sabrina. A lanciare l’allarme è stata la figlia della vittima, che, preoccupata per il silenzio della madre, si è recata a casa sua e ha trovato il corpo senza vita. La giovane ha condiviso il suo dolore sui social media, dedicando parole toccanti alla madre e promettendo di fare giustizia per lei. La tragedia ha unito la famiglia in un momento di grande sofferenza, evidenziando l’impatto devastante della violenza domestica.