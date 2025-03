Un incontro sospetto porta alla scoperta di un traffico di droga e armi.

Un incontro che cambia tutto

Venerdì pomeriggio, Milano è stata teatro di un’operazione di polizia che ha portato all’arresto di un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto in corso Sempione, dove gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile hanno notato un comportamento sospetto. Il giovane, dopo aver incontrato una donna all’interno di uno stabile, è uscito dieci minuti dopo, destando l’attenzione degli agenti.

Un nascondiglio ingegnoso

La perquisizione ha rivelato un ingegnoso nascondiglio: il 24enne aveva occultato 25 involucri di cocaina all’interno di una spazzola adesiva, un oggetto apparentemente innocuo. In totale, sono stati sequestrati 18 grammi di sostanza stupefacente, insieme a 665 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Questo metodo di occultamento dimostra come i trafficanti siano sempre più astuti nel cercare di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Scoperte inquietanti nel box

Le indagini non si sono fermate qui. Gli agenti hanno proseguito i controlli all’interno di un box in uso al giovane, situato in via Mola. Qui, la situazione si è rivelata ancora più allarmante: sono stati trovati ulteriori 89 grammi di cocaina, insieme a 54 colpi di arma da fuoco, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. La presenza di armi e sostanze stupefacenti in un’unica operazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza pubblica e alla diffusione del crimine organizzato nella città.

Un fenomeno in crescita

Questo arresto è solo l’ultimo di una serie di operazioni che evidenziano un fenomeno in crescita a Milano: il traffico di droga e armi. Le forze dell’ordine sono costantemente impegnate nella lotta contro lo spaccio, ma la creatività dei criminali rende difficile il compito. La presenza di giovani coinvolti in attività illecite è un segnale preoccupante che richiede un’attenzione particolare da parte della comunità e delle istituzioni.