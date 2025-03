Un 29enne romeno è stato soccorso dopo un'aggressione avvenuta in strada.

Un pomeriggio di violenza a Milano

Il 16 marzo, nel pomeriggio, Milano è stata teatro di un’aggressione che ha lasciato un uomo di 29 anni, di origine romena e senza fissa dimora, con una ferita all’avambraccio sinistro. L’episodio è avvenuto in via Europa, dove il giovane è stato colpito con un coltello durante una lite con un aggressore sconosciuto. La situazione è stata segnalata ai soccorsi, che sono intervenuti prontamente sul posto.

Intervento dei soccorsi e trasferimento in ospedale

All’arrivo dei mezzi di emergenza, il 29enne era l’unica persona presente. I soccorritori, giunti con un’ambulanza e un’automedica, hanno prestato le prime cure al ferito, che è stato soccorso in codice giallo, un livello di emergenza che indica una situazione seria ma non immediatamente letale. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano, dove ha ricevuto ulteriori trattamenti per la sua ferita.

Indagini in corso per identificare l’aggressore

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, hanno avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto. L’uomo ha raccontato di essere stato aggredito da un estraneo al culmine di una discussione, ma al momento non ci sono informazioni sull’identità dell’aggressore, che è riuscito a fuggire. I militari stanno raccogliendo testimonianze e prove per cercare di rintracciare il colpevole e chiarire le dinamiche dell’aggressione. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle strade di Milano e sull’aumento della violenza in contesti urbani.