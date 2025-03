Un'anziana aggredita per una collanina d'oro: la polizia ferma i responsabili.

Un episodio di violenza inaspettato

La tranquillità di un viaggio in autobus a Milano è stata interrotta da un episodio di violenza che ha lasciato i passeggeri sotto shock. Un’anziana di 70 anni, mentre si trovava a bordo del mezzo pubblico insieme alla figlia, è stata aggredita da un gruppo di cinque giovani. L’azione rapida e brutale ha avuto luogo in pieno giorno, dimostrando come la criminalità possa colpire anche in situazioni apparentemente normali.

La dinamica della rapina

Secondo le ricostruzioni, i cinque giovani, tutti cittadini egiziani, sono saliti sull’autobus come normali passeggeri. Una volta a bordo, hanno agito con sorprendente rapidità: hanno afferrato la collanina d’oro che l’anziana indossava al collo, colpendola con violenza per strappargliela. La scena, avvenuta davanti agli occhi increduli degli altri viaggiatori, ha suscitato panico e paura. Dopo il colpo, i rapinatori sono fuggiti, approfittando della fermata successiva per dileguarsi.

Le indagini e gli arresti

Immediatamente dopo l’accaduto, la polizia di Stato di Milano ha avviato un’indagine. Grazie al riconoscimento fotografico effettuato dalla figlia della vittima e all’analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti sull’autobus, gli agenti sono riusciti a identificare i responsabili. Tra il 28 febbraio e il 10 marzo, i cinque giovani sono stati arrestati e attualmente si trovano in carcere in attesa di giudizio. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei mezzi pubblici e sulla necessità di misure più efficaci per proteggere i cittadini.