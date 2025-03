Un inseguimento tra Milano e Buccinasco si conclude con un arresto e un carico di cocaina.

Un inseguimento che ha tenuto col fiato sospeso

Venerdì pomeriggio, Milano è stata teatro di un inseguimento che ha coinvolto la polizia e un giovane di 29 anni, cittadino brasiliano. L’episodio è iniziato poco prima delle 17.30 in via Giordani, quando il giovane è stato fermato per un controllo di routine. Invece di fermarsi, ha accelerato, dando inizio a una fuga che ha tenuto con il fiato sospeso gli agenti e i cittadini presenti.

La fuga e il tentativo di eludere la cattura

Il 29enne, alla guida di un’auto a noleggio, ha cercato di seminare le volanti della polizia. Durante la sua corsa, ha simulato diversi tentativi di fermata, facendo credere di essere disposto a sottoporsi al controllo. Tuttavia, ogni volta che sembrava intenzionato a fermarsi, ripartiva, causando danni a due vetture di servizio e ferendo quattro agenti. La situazione è diventata sempre più critica, con la polizia che ha dovuto adottare misure straordinarie per fermare il fuggitivo.

La cattura e il sequestro della droga

L’inseguimento si è concluso in via Petrarca a Buccinasco, dove il giovane ha abbandonato l’auto e ha tentato di fuggire a piedi. Gli agenti, però, non si sono lasciati sfuggire l’occasione e lo hanno raggiunto in un parco pubblico. Durante la fuga, il 29enne ha lanciato tre pacchi, che sono stati successivamente recuperati dalla polizia. All’interno di questi pacchi sono stati trovati tre chili e 300 grammi di cocaina, pronti per essere spacciati. La droga è stata sequestrata e il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Le conseguenze per gli agenti coinvolti

Il bilancio dell’operazione non è stato indolore per la polizia. I quattro agenti coinvolti nell’inseguimento hanno dovuto ricorrere alle cure mediche, riportando prognosi che variano dai 20 ai 30 giorni. Questo episodio mette in luce non solo il rischio che corrono quotidianamente le forze dell’ordine, ma anche l’importanza di un’azione tempestiva e coordinata per garantire la sicurezza pubblica.