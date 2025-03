La chiesa di Garbagnate Milanese accoglie l'ultimo saluto all'ex poliziotto

Un funerale affollato di ricordi

Oggi, la chiesa dei santi Eusebio e Maccabei di Garbagnate Milanese ha visto una grande affluenza di persone per dare l’ultimo saluto a Carmine Gallo, ex super poliziotto, scomparso prematuramente. La cerimonia è stata caratterizzata da un’atmosfera di profonda commozione, con amici, familiari ed ex colleghi che si sono riuniti per onorare la sua memoria. Il feretro è stato accolto da tre lunghi applausi, segno dell’affetto e del rispetto che Gallo ha suscitato in chi lo ha conosciuto.

Un uomo di legge e di sfide

Carmine Gallo, noto per il suo impegno nella polizia, è deceduto per cause naturali mentre si trovava ai domiciliari, indagato in una maxi inchiesta sui presunti dossieraggi. La sua carriera è stata costellata di successi e sfide, avendo lavorato su casi di grande rilevanza, come l’omicidio di Maurizio Gucci e la strage di Duisburg. Durante la cerimonia, un ex collega ha ricordato le sue imprese, definendole leggendarie per generazioni di poliziotti. La moglie e i figli, presenti in prima fila, hanno condiviso il loro dolore e la loro orgoglio per l’uomo che hanno amato.

Le parole toccanti della figlia

In un momento particolarmente emozionante, la figlia di Gallo ha preso la parola, esprimendo il suo dolore e la sua determinazione. “Hanno parlato in troppi cercando di farci abbassare la testa, ma noi non l’abbiamo avuta mai più alta di così”, ha affermato, sottolineando il tormento che il padre ha vissuto negli ultimi anni. Le sue parole hanno risuonato tra i presenti, evidenziando non solo la perdita di un padre e di un marito, ma anche la lotta contro le ingiustizie che ha caratterizzato la vita di Gallo. La cerimonia si è conclusa con un forte senso di comunità e di rispetto per un uomo che ha dedicato la sua vita alla giustizia.