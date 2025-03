Fuga e panico in supermercato: spray al peperoncino provoca malori

Due ragazzi spruzzano spray al peperoncino, quattro persone intossicate in un supermercato.

Un pomeriggio di caos a Cinisello Balsamo

Venerdì pomeriggio, poco prima delle 16, un episodio di panico ha scosso la Lidl di viale Brianza a Cinisello Balsamo, un comune in provincia di Milano. Due ragazzi, per motivi ancora da chiarire, hanno deciso di spruzzare uno spray al peperoncino all’interno del supermercato, provocando malori a quattro clienti. L’azione, che sembra essere stata una bravata, ha generato un’immediata reazione da parte delle autorità, con ambulanze e carabinieri accorsi sul posto per gestire la situazione.

Le conseguenze dell’atto sconsiderato

Le quattro persone colpite dall’esposizione allo spray hanno manifestato sintomi di intossicazione, tra cui bruciore alle vie aeree e agli occhi. I malcapitati, di età compresa tra i 25 e i 60 anni, sono stati prontamente assistiti dai soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che hanno confermato che nessuno di loro versa in condizioni gravi. La rapidità dell’intervento ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, ma l’episodio ha lasciato un segno profondo nella comunità locale.

Intervento delle forze dell’ordine

I carabinieri del Comando provinciale di Milano, insieme ai militari della Compagnia di Sesto San Giovanni, sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, i due ragazzi responsabili della bravata sarebbero fuggiti subito dopo aver spruzzato lo spray. La presenza dei vigili del fuoco, con specialisti del Nbcr (nucleare batteriologico chimico radiologico), ha rassicurato i presenti, confermando che non c’erano pericoli maggiori. Tuttavia, la scena ha attirato una folla di curiosi, accorsi per capire cosa fosse successo.

Riflessioni su sicurezza e prevenzione

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza all’interno dei luoghi pubblici e sulla necessità di misure preventive per evitare simili atti di vandalismo. La bravata di due giovani ha avuto ripercussioni su persone innocenti, evidenziando l’importanza di una maggiore vigilanza e di campagne di sensibilizzazione sui rischi legati all’uso improprio di sostanze chimiche. La comunità di Cinisello Balsamo si interroga ora su come prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza dei propri cittadini.