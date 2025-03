L'autopsia sul corpo di Carmine Gallo conferma un infarto come causa del decesso.

Un caso che ha scosso Milano

La notizia della morte di Carmine Gallo, noto super poliziotto indagato per una presunta rete di cyber spie, ha suscitato grande interesse e preoccupazione. Il suo corpo è stato trovato il 9 marzo nella sua abitazione a Garbagnate Milanese, dove si trovava agli arresti domiciliari dal mese di ottobre. L’autopsia, recentemente resa pubblica, ha confermato le ipotesi iniziali riguardo alla causa del decesso, rivelando che Gallo è morto a causa di un infarto.

Dettagli dell’autopsia

Secondo quanto emerso dall’esame autoptico, non sono state riscontrate punture o lesioni sul corpo di Gallo, il che supporta l’idea di un decesso per cause naturali. Questo aspetto è fondamentale, poiché esclude la possibilità di un omicidio o di un intervento esterno. Tuttavia, per garantire un’indagine completa, la procura ha disposto il sequestro di farmaci e cibo presenti nell’abitazione dell’ex poliziotto, al fine di escludere qualsiasi ipotesi di contaminazione. Inoltre, i carabinieri hanno sequestrato il cellulare di Gallo e quello di sua moglie, insieme al computer su cui pare stesse scrivendo un libro, una sorta di memoria della sua vita e della sua carriera.

Prossimi passi nelle indagini

Attualmente, si attendono i risultati degli esami tossicologici, che potrebbero fornire ulteriori informazioni sulle circostanze della morte di Gallo. La comunità è in attesa di chiarimenti, poiché la figura di Gallo era già al centro di un’inchiesta per presunti reati legati alla cyber sicurezza. La sua morte, avvenuta in un contesto così delicato, ha sollevato interrogativi e speculazioni. Nel frattempo, sono stati fissati i funerali, che si svolgeranno venerdì a Garbagnate Milanese, presso la chiesa dei santi Eusebio e Maccabei, alle 16. Questo evento rappresenterà un momento di riflessione per amici e familiari, ma anche per una comunità che ha seguito con attenzione la sua vicenda.