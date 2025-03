Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica intensifica i controlli in via Padova e nei Navigli.

Controlli intensificati nella zona di via Padova

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha recentemente implementato un piano di sicurezza che prevede controlli intensificati nella zona di via Padova. Questo intervento è stato attivato a seguito di una serie di segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati per la crescente illegalità e il degrado urbano. Dall’inizio della settimana, centinaia di persone sono state controllate e identificate dalle forze dell’ordine, tra cui polizia e carabinieri, grazie all’istituzione di un presidio di sicurezza permanente.

Un presidio di sicurezza per i cittadini

Il 3 marzo scorso, il Comitato ha deciso di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per i cittadini. Questo presidio non solo offre un supporto immediato per segnalazioni e denunce, ma mira anche a migliorare la percezione di sicurezza tra i residenti. Il prefetto Sgaraglia ha sottolineato l’importanza di rendere visibile la presenza delle forze di polizia, affermando che i controlli proseguiranno anche nelle ore notturne e serali, con squadre di intervento pronte a rispondere a qualsiasi emergenza.

Controlli anche nella zona dei Navigli

Oltre ai controlli in via Padova, durante la riunione in prefettura è emersa la necessità di intensificare le misure di sicurezza anche nella zona dei Navigli. Questa area, già oggetto di ordinanze per l’istituzione di zone rosse, ha visto un aumento degli episodi delittuosi, rendendo urgente un intervento mirato. Le forze dell’ordine sono pronte a potenziare le azioni di contrasto all’illegalità, con un focus particolare sulla prevenzione e la repressione dei reati. La collaborazione con la guardia di finanza sarà fondamentale per garantire un’azione coordinata e efficace.