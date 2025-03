L'omicidio di Chiara Poggi riaccende l'attenzione con nuovi sviluppi e indagini.

Un caso che non si chiude mai

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, continua a far parlare di sé. Recentemente, la nuova inchiesta ha riacceso l’interesse su questo caso, portando alla luce nuovi elementi che potrebbero cambiare le sorti delle indagini. Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è ora indagato per il ritrovamento di tracce di DNA sui margini delle unghie di Chiara, un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale per la risoluzione del caso.

Indizi inquietanti e telefonate sospette

Le indagini, coordinate dai pubblici ministeri di Pavia, si sono concentrate su tre telefonate effettuate da Sempio nei giorni precedenti all’omicidio. Queste chiamate, brevi e misteriose, hanno sollevato interrogativi sulla sua presenza e sul suo coinvolgimento. In particolare, il fatto che Sempio sapesse che Chiara era a casa da sola mentre il suo fidanzato era in vacanza, rende le telefonate ancora più sospette.

Un alibi fragile

Un altro elemento che ha attirato l’attenzione degli investigatori è uno scontrino di parcheggio conservato da Sempio per oltre un anno. Questo documento, utilizzato per dimostrare la sua presenza lontano da Garlasco al momento del delitto, potrebbe rivelarsi un alibi precostituito. Gli accertamenti sulle celle telefoniche, infatti, contraddicono la sua versione, suggerendo che potrebbe aver tentato di coprire la sua presenza nella scena del crimine.

Le nuove scoperte hanno portato a una rivalutazione delle prove già esistenti e a una revisione delle indagini condotte in passato. Gli inquirenti stanno ora esaminando attentamente ogni dettaglio, con la speranza di fare luce su un caso che ha scosso l’Italia e che, a distanza di anni, continua a sollevare domande e dubbi.