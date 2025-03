La perizia della procura di Milano esclude lo speronamento volontario nel tragico incidente.

Le dinamiche dell’incidente

Il tragico incidente avvenuto il 24 novembre a Milano, che ha portato alla morte di Ramy Elgaml, ha sollevato molte domande e preoccupazioni. Recentemente, la procura di Milano ha reso pubblica una perizia cinematica che chiarisce le circostanze dell’evento. Secondo il consulente della procura, non ci sarebbe stato alcuno speronamento volontario da parte del conducente dell’autovettura coinvolta nell’inseguimento. Questo aspetto è fondamentale per comprendere le responsabilità legate all’incidente.

Le procedure delle Forze dell’Ordine

La perizia evidenzia che il carabiniere alla guida della gazzella ha seguito le procedure standard previste per gli inseguimenti. In particolare, il documento sottolinea che il conducente ha agito in conformità con le normative vigenti, cercando di mantenere il controllo della situazione. Tuttavia, la manovra improvvisa del motociclista ha reso difficile per il carabiniere attuare una risposta difensiva efficace. Questo elemento è cruciale per comprendere come si siano sviluppati i fatti e quali siano state le limitazioni operative in quel momento.

La causa del decesso

Un altro punto saliente della perizia riguarda la causa del decesso di Ramy Elgaml. L’ingegnere che ha redatto il documento ha spiegato che la presenza di un palo semaforico ha avuto un ruolo determinante nell’incidente. Infatti, il palo ha bloccato la traiettoria del motociclista, contribuendo in modo significativo all’esito fatale. Questo aspetto mette in luce come fattori esterni, oltre alle azioni dei conducenti coinvolti, possano influenzare gravemente la sicurezza stradale.

Considerazioni finali

La perizia della procura di Milano offre una visione chiara e dettagliata delle dinamiche che hanno portato a questo tragico evento. L’analisi tecnica svolta dal consulente evidenzia non solo l’adeguatezza delle reazioni del conducente dell’autovettura, ma anche l’importanza di considerare tutti gli elementi in gioco, inclusi quelli ambientali. Questo caso sottolinea la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale e alla formazione delle Forze dell’Ordine, affinché eventi simili possano essere evitati in futuro.