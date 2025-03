Un uomo derubato del telefono mentre dormiva su un bus a Milano

Un furto audace in piena notte

La notte tra domenica e lunedì ha visto un episodio di furto audace su un bus della linea 90 a Milano. Un uomo di 53 anni, mentre si trovava a bordo del mezzo pubblico, è stato derubato del suo telefono cellulare. Il ladro, un algerino di 35 anni con precedenti penali, ha colto di sorpresa la vittima, che stava quasi dormendo. Questo evento ha messo in luce non solo la vulnerabilità dei passeggeri sui mezzi pubblici, ma anche la rapidità con cui i criminali possono agire.

La reazione della vittima

Immediatamente dopo essersi reso conto del furto, la vittima ha deciso di inseguire il ladro. Una volta sceso dal bus in viale Serra, ha tentato di fermarlo. Tuttavia, il ladro ha reagito in modo violento, colpendo l’uomo con un pugno e spruzzandogli spray al peperoncino, un gesto che ha permesso al fuggitivo di guadagnare terreno. Questo episodio evidenzia non solo il rischio di furti sui mezzi pubblici, ma anche la crescente aggressività dei ladri, pronti a tutto pur di sfuggire alla cattura.

Intervento della polizia

Fortunatamente, i poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro sono stati avvisati e hanno avviato immediatamente le ricerche del ladro. Grazie a una rapida mobilitazione, sono riusciti a rintracciarlo poco lontano dal luogo del furto. Il ladro ha tentato di nascondersi tra le auto in sosta e ha cercato di scappare verso viale Scarampo, ma senza successo. La prontezza delle forze dell’ordine ha permesso di arrestare il criminale, che ora dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Un problema crescente

Questo episodio di furto su un bus pubblico è solo uno dei tanti che si verificano nelle grandi città italiane. La sicurezza sui mezzi pubblici è diventata una questione di grande rilevanza, con passeggeri sempre più preoccupati per la propria incolumità. Le autorità locali sono chiamate a intensificare i controlli e a garantire un ambiente più sicuro per tutti. È fondamentale che i cittadini si sentano protetti mentre utilizzano i mezzi pubblici, e che episodi come questo non diventino la norma.