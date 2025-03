Un'esercitazione per testare le procedure di emergenza e garantire la sicurezza dei passeggeri.

Un’importante esercitazione di emergenza

La notte scorsa, il Gruppo Fs ha condotto una simulazione di emergenza su un treno Frecciarossa in arrivo alla stazione di Milano Rogoredo. L’esercitazione ha simulato l’esplosione di una valigia contenente nitrato d’ammonio, un evento critico che ha richiesto l’attivazione immediata dei protocolli di sicurezza. Questo esercizio ha coinvolto non solo il personale di bordo, ma anche diversi enti di soccorso e sicurezza, dimostrando l’importanza della preparazione in situazioni di emergenza.

Collaborazione tra enti e forze dell’ordine

Durante l’esercitazione, il personale di bordo ha notato del fumo nella seconda carrozza e ha prontamente avvisato la Sala operativa di Rete ferroviaria italiana. Questo ha attivato una serie di protocolli d’emergenza, coinvolgendo la prefettura di Milano, la protezione civile comunale e regionale, i vigili del fuoco e altri enti. La coordinazione tra queste diverse entità è stata fondamentale per garantire la sicurezza dei passeggeri, che sono stati evacuati e trasferiti in una zona sicura.

Il progetto Impress e la preparazione per le Olimpiadi

Questa esercitazione fa parte del progetto Impress (Improving railway security through awareness and training), un’iniziativa europea mirata a migliorare la sicurezza nelle stazioni e sui treni. Il progetto prevede moduli formativi per il personale ferroviario e altri operatori del settore, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la preparazione in caso di emergenze. Inoltre, l’esercitazione si inserisce nel contesto della preparazione per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026, testando la capacità di risposta e coordinamento tra le forze dell’ordine e gli enti di soccorso.