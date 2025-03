Un'operazione dei carabinieri porta all'arresto di un giovane spacciatore a Rozzano.

Un’operazione mirata contro lo spaccio di droga

Nel pomeriggio di venerdì 7 marzo, i carabinieri della sezione Radio Mobile della Compagnia di Corsico hanno effettuato un’importante operazione a Rozzano, culminata con l’arresto di un uomo di 32 anni. L’operazione rientra in un ampio programma di intensificazione dei servizi di controllo sul territorio, volto a contrastare le attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata su questo giovane, già noto alle autorità per precedenti legati alla droga.

Scoperta della droga e dei contanti

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato l’uomo in possesso di 740 euro in contanti, una somma che non è riuscito a giustificare. Questo ha immediatamente sollevato sospetti riguardo alla sua attività illecita. Ma non è tutto: nella sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto circa 3 grammi di marijuana e oltre 48 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita. La sostanza era abilmente nascosta all’interno della camera da letto, segno di una pianificazione attenta da parte dello spacciatore.

Le conseguenze legali dell’arresto

Il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Questa misura cautelare è stata disposta per evitare che l’uomo potesse continuare la sua attività illecita mentre si svolgono le indagini. La situazione mette in luce l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, che continua a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza e la salute pubblica. Le operazioni come quella di Rozzano sono fondamentali per mantenere il controllo del territorio e garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.