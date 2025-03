Un drammatico schianto tra un'auto e un mezzo pesante provoca un morto e un ferito.

Un dramma inaspettato sulla Milano-Venezia

Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, un tragico incidente ha scosso la tranquillità dell’autostrada Milano-Venezia. Intorno a mezzanotte e 30, un violento schianto tra un’automobile e un mezzo pesante ha portato alla morte di un giovane di 28 anni, residente nella Val Gandino, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Grumello e Seriate, in direzione ovest, verso Milano.

Le operazioni di soccorso e le indagini

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia stradale di Seriate. Nonostante i tempestivi soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa dell’impatto. Un altro uomo, di 37 anni, è rimasto leggermente ferito e ha ricevuto assistenza medica sul posto. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, con gli agenti della polizia stradale che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.

Impatto sul traffico e misure di sicurezza

In seguito all’incidente, l’autostrada è rimasta parzialmente chiusa per diverse ore, al fine di consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona. Solo dopo un’attenta verifica da parte delle autorità competenti, il traffico ha potuto riprendere normalmente. Questo tragico evento sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida, specialmente durante le ore notturne, quando la visibilità è ridotta e il rischio di incidenti aumenta.