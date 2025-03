Un incendio spaventa i passanti: il conducente illeso grazie al tempestivo intervento.

Un pomeriggio di paura a Milano

Giovedì pomeriggio, la tranquillità di piazza Duca d’Aosta a Milano è stata interrotta da un evento inaspettato: un’auto di grossa cilindrata ha preso fuoco, generando attimi di paura tra i passanti e i residenti della zona. L’incidente è avvenuto proprio davanti alla stazione Centrale, un luogo affollato e di grande importanza per la città. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo e a contattare i soccorsi prima che la situazione potesse degenerare.

Le dinamiche dell’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, il fumo ha iniziato a fuoriuscire dal veicolo mentre era in movimento. Il conducente, accorgendosi del problema, ha prontamente fermato l’auto e ha allertato i vigili del fuoco. L’auto, alimentata a gasolio, ha subito un forte botto, simile a un’esplosione, che ha allarmato ulteriormente le persone nei dintorni. Grazie alla prontezza del conducente e alla rapidità dei soccorsi, l’incendio è stato domato in tempi brevi, evitando conseguenze più gravi.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, giungendo sul posto in pochi minuti. La loro esperienza e professionalità hanno permesso di gestire la situazione con efficienza, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l’area circostante. Nonostante il forte impatto visivo dell’incendio, non si sono registrati feriti né danni a persone o edifici nelle vicinanze. Tuttavia, le cause che hanno portato all’incendio del motore sono ancora da accertare, e le autorità competenti stanno indagando per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto.