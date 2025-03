Un botto improvviso ha svegliato i residenti, causando panico e danni ingenti.

Un evento inaspettato scuote Trezzano

Nella notte tra giovedì e venerdì, i residenti di un palazzo in via Indipendenza a Trezzano sul Naviglio hanno vissuto attimi di terrore a causa di un’esplosione avvenuta all’interno della filiale del Banco Desio. Intorno alle 2 del mattino, un violento botto ha risuonato, svegliando gli abitanti e causando la rottura dei vetri nella parte condominiale. Il fumo denso ha invaso le scale, creando una situazione di panico e confusione.

Le conseguenze dell’esplosione

Fortunatamente, non si registrano feriti tra i residenti, ma il danno materiale è significativo. Le immagini diffuse sui social mostrano la devastazione provocata dai ladri, che hanno colpito la banca. I residenti, spaventati, sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni, mentre i carabinieri sono intervenuti per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area. La paura ha preso il sopravvento, ma la prontezza delle forze dell’ordine ha contribuito a mantenere la calma.

Indagini in corso per identificare i colpevoli

I carabinieri stanno attualmente conducendo indagini approfondite per ricostruire l’esatta dinamica dell’esplosione e identificare i responsabili. La banca, nel frattempo, sta effettuando la conta dei danni e degli ammanchi economici. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strutture e sulla necessità di misure preventive per evitare simili incidenti in futuro. La comunità di Trezzano si unisce nel chiedere maggiore protezione e vigilanza per garantire la sicurezza dei propri cittadini.