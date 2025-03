Un intervento tempestivo dei soccorritori non è bastato a salvare la vita della donna.

Un drammatico episodio in via Aquileia

Giovedì 6 marzo, intorno alle 12, un’anziana di 73 anni ha vissuto un momento di grande paura a Cinisello Balsamo, precisamente in via Aquileia. La donna, mentre si trovava in strada, ha accusato un malore che l’ha portata a cadere a terra. La situazione è apparsa subito grave, tanto che i passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi, contattando il numero unico di emergenza, il 112.

Intervento dei soccorritori

Grazie alla prontezza di chi ha assistito alla scena, i soccorritori del 118 sono giunti rapidamente sul posto. Un’ambulanza e un’automedica sono state inviate per prestare le prime cure alla donna, che nel frattempo era in arresto cardiaco. I sanitari hanno lavorato con grande professionalità, cercando di stabilizzarla prima di trasportarla d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. Purtroppo, le condizioni della 73enne sono risultate molto delicate, e attualmente si trova in coma.

Indagini in corso

Oltre ai soccorritori, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo. Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, sembra che la donna abbia sbattuto violentemente la testa al suolo, un fattore che potrebbe aver contribuito al suo stato critico. Le indagini sono ancora in corso e si attendono ulteriori aggiornamenti sulla salute dell’anziana e sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento.