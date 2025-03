Un incendio ha colpito l'istituto Giuseppe Lagrange, ma nessun ferito tra studenti e personale.

Un incendio inaspettato

Un incendio è scoppiato poco prima dell’ora di pranzo all’interno dell’istituto superiore Giuseppe Lagrange, situato in via Litta Modignani a Milano. L’allerta è scattata intorno a mezzogiorno, quando le fiamme hanno iniziato a divampare nel bagno della scuola, creando panico tra studenti e personale. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, avviando le operazioni di spegnimento e di evacuazione dell’intero istituto.

Intervento dei vigili del fuoco

La rapidità dell’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il rogo e di evitare danni maggiori. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118, pronti a fornire assistenza in caso di necessità. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati tra gli studenti e il personale. L’evacuazione è stata gestita in modo ordinato, con tutti gli alunni e i membri del personale che sono stati fatti uscire in sicurezza.

La situazione attuale

Attualmente, gli studenti si trovano all’esterno dell’istituto, in attesa di poter rientrare per recuperare i propri effetti personali. Le autorità scolastiche hanno già predisposto il rientro a casa per tutti gli alunni, garantendo che la situazione sia sotto controllo. La causa dell’incendio è ancora oggetto di indagine, ma i pompieri stanno lavorando per determinare l’origine delle fiamme e per assicurarsi che non ci siano ulteriori rischi.