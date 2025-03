La ricerca del pilota di aliante si conclude tragicamente con il ritrovamento del corpo.

Il ritrovamento del corpo

La notte tra domenica e lunedì ha portato con sé una notizia tragica per la comunità del Comasco. Il corpo di Alberto Barani, un pilota di aliante di 59 anni, è stato rinvenuto in una zona impervia della Val Cavargna, a circa 1.800 metri di altitudine. Le ricerche, iniziate subito dopo la sua scomparsa, si sono concluse nel peggiore dei modi, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici.

Le operazioni di soccorso

Grazie all’uso della tecnologia avanzata Lifeseeker, i vigili del fuoco di Milano sono riusciti a individuare il relitto del velivolo. Questo sistema innovativo, che utilizza droni per rilevare segnali di telefoni cellulari, ha dimostrato la sua efficacia anche in aree difficili da raggiungere. Tuttavia, nonostante gli sforzi incessanti dei soccorritori, la speranza di ritrovare il pilota vivo si è spenta con il ritrovamento del corpo. L’operazione di recupero, effettuata dall’elicottero del 118, ha presentato notevoli difficoltà a causa delle condizioni del terreno.

Indagini in corso

Le indagini sono ora in mano ai carabinieri della compagnia di Menaggio, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente. Questo tragico evento si inserisce in un weekend già segnato da un altro incidente aereo, avvenuto all’Aeroclub di Alzate Brianza, dove un ultraleggero è finito fuori pista senza gravi conseguenze per l’equipaggio. La contrapposizione tra questi due eventi mette in luce i rischi e le difficoltà del volo, specialmente in condizioni ambientali avverse. La comunità locale è scossa e riflette sulla fragilità della vita e sui pericoli insiti nel volo.