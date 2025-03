Il processo a carico dei vertici delle curve di San Siro si svolge a porte chiuse.

Il contesto del processo

Il processo che coinvolge i vertici delle curve di San Siro ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. Sono 16 gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato, mentre tre hanno optato per il rito ordinario. La prima udienza si è tenuta il 20 febbraio, e la prossima è fissata per il 27 marzo. Questo procedimento giudiziario è il risultato di un’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, che ha portato all’arresto di diversi membri delle curve, accusati di gravi reati.

Le accuse e le parti coinvolte

Le accuse mosse contro gli ultras riguardano associazioni a delinquere finalizzate a lesioni, percosse, resistenza a pubblico ufficiale ed estorsioni. In particolare, l’inchiesta ha messo in luce anche l’ipotesi di agevolazione mafiosa da parte della cosca ‘ndranghetista dei Bellocco, in relazione agli ultras dell’Inter. Tra gli imputati spiccano nomi noti nel panorama degli ultras, come Luca Lucci, leader della curva Sud, e Andrea Beretta, capo della curva Nord, entrambi già coinvolti in altre vicende giudiziarie.

Il ruolo di Milan e Lega Serie A

Il Milan e la Lega Serie A sono stati accolti come parti civili nel processo, evidenziando l’importanza di questo caso non solo dal punto di vista legale, ma anche per la reputazione del calcio italiano. La decisione della gup di Milano, Rossana Mongiardo, di tenere il processo a porte chiuse sottolinea la delicatezza della situazione e la necessità di garantire un procedimento equo e riservato. La presenza di queste istituzioni nel processo potrebbe avere ripercussioni significative sulle politiche di sicurezza e gestione delle tifoserie negli stadi italiani.